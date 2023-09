Eleição Conselho Tutelar: MPCE pede que Prefeitura de Camocim garanta transporte de eleitores

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recomendou, com urgência, à Prefeitura de Camocim, no último dia 21 de setembro, a disponibilização de transportes suficientes para eleitores que moram longe da sede do município poderem votar nas eleições para conselheiros tutelares. A medida também é válida para moradores da zona rural.

A outra recomendação do MP é a vedação de apoio de cunho político-partidário e religioso durante a campanha e o pleito. A adoção é para garantir a igualdade entre todos os candidatos e prevenir práticas de condutas abusivas, fundamentada na resolução nº 03/23, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Caso não haja o cumprimento da medida, poderá existir uma cassação ou impugnação na candidatura ou uma irregularidade no mandato.