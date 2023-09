Rosa Weber vota para descriminalizar aborto até 12ª semana e STF julgará de modo presencial

O julgamento sobre interrupção de gravidez começou no plenário virtual, mas prosseguirá de forma presencial. Como já registrou o voto, a posição de Rosa Weber será considerada, mesmo com a aposentadoria dela, em outubro

O Supremo Tribunal Federal (STF) levará ao plenário presencial o julgamento sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. A data ainda não foi marcada.

O julgamento do caso foi iniciado na madrugada desta sexta-feira, 22, no plenário virtual da Corte, mas um pedido de destaque do ministro Luís Roberto Barroso suspendeu o julgamento. O pedido de destaque é justamente a solicitação para levar para o plenário físico um julgamento que corre em ambiente virtual.