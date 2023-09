Políticos de direita dominam TikTok no Brasil E se afastam da política em publicações

Diferente dos demais, Tiririca desponta no TikTok sem falar de política. Ele publica vídeos de humor, de dancinhas e de memes, seguindo uma tendência particular do uso da plataforma no Brasil: políticos que quiserem ter mais alcance precisam falar de algo além da política. O que não significa que não se beneficie disso para se eleger.

O Centrão tem seis do top 10 políticos brasileiros no aplicativo que tem 88,3 milhões de usuários apenas no Brasil. Bolsonaro (5,5 milhões) e Lula (4,3 milhões), ocupam, respectivamente, a segunda e terceira posições do ranking. Tiririca é seguido por 6,1 milhões de pessoas.

Nem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O político mais seguido no TikTok no Brasil é o deputado federal Tiririca (PL-SP). Levantamento feito pela Universidade Federal Fluminense (UFF) a pedido do Estadão mostra que, entre os dez políticos mais seguidos na plataforma de vídeos curtos, prevalecem os parlamentares que são de centro ou e de direita, e que defendem, no geral, a pauta da defesa dos animais e da segurança pública.

"Javi (apelido do candidato), para quê você será presidente?", pergunta uma voz. "Vou ser o presidente dos argentinos para terminar com a decadência que dura mais de dez anos", afirmou. O vídeo tem 7 milhões de visualizações e repete um questionamento comumente feito no perfil dele na plataforma.

Enquanto a esquerda ignora o TikTok, a direita tem utilizado a ferramenta para atrair os jovens. Um levantamento do Núcleo de Tecnologia do Departamento de Comunicação da Pontifícia Universidade Católica (PUC) Rio mostra que, na Argentina, Javier Milei tem sete vezes mais presença no TikTok do que Patricia Bullrich e 34 vezes mais do que Sergio Massa, seus principais adversários.

"O TikTok tem uma funcionalidade diferente das demais redes", afirma Viktor Chagas, professor da UFF, responsável pelo levantamento. "Há, no TikTok, uma grande quantidade de políticos que atuam muito no sentido de trabalhar uma linguagem que simultaneamente despolitiza e politiza. Eles estão trabalhando com uma dimensão muito próxima do humor e da denúncia."

No Brasil, Lula é o único político de esquerda que tem mais de 1 millhão de seguidores no TikTok. A direita foi mais ágil e consolidou espaço enquanto o aplicativo crescia no País. Como mostrou o Estadão, estudo do Laboratório de Combate à Desinformação e ao Discurso de Ódio em Sistemas de Comunicação em Rede (DDosLAB) da UFF detectou 300 políticos com conta no TikTok, com 265 contas ativas que somam mais de 23 mil vídeos. Há quase duas vezes mais políticos de direita do que de esquerda na rede social. O primeiro grupo tende, estatisticamente, a acumular mais seguidores e mais curtidas.

União Brasil é o partido com mais políticos no top 10 mais seguidos

No Congresso, o deputado Matheus Laiola é totalmente desconhecido. Mas no TikTok ele fala com 4,1 milhões de pessoas. Na rede social, mostra suas ações como deputado, dá dicas de cuidados com pets e denuncia maus-tratos aos animais. Os conteúdos alcançam, em média, 20 mil a 30 mil pessoas. No primeiro mandato, foi eleito com 132 mil votos no rastro dos seus vídeos.