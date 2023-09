Bolsonaro tem encontro com bancada do PL no comitê de André Fernandes

Previsto para as 16 horas, o compromisso do ex-presidente nesta sexta deve reunir os deputados estaduais e federais da sigla

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem agenda com a bancada do PL em Fortaleza nesta sexta-feira, 29, na sede do comitê do deputado federal André Fernandes, no bairro Joaquim Távora.



Cotado para concorrer à Prefeitura ano que vem, o parlamentar foi o primeiro a divulgar um vídeo no qual o ex-mandatário confirma que fará uma visita ao estado no fim de semana, estendendo-se da sexta ao sábado, 30, quando acompanha Michelle Bolsonaro em um evento partidário logo pela manhã.



Previsto para as 16 horas, o compromisso do ex-presidente nesta sexta deve reunir os deputados estaduais e federais da sigla, entre os quais Carmelo Neto, Silvana Oliveira, Alcides Fernandes e Marta Gonçalves, além do próprio Fernandes.