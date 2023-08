Piso da Enfermagem: veja quanto cada município do Ceará irá receber para efetivar pagamento

Confira abaixo quanto cada município receberá da União

GOVERNO DO CEARÁ: R$ 16.186.450,00

ABAIARA: R$ 73.578,00



ACARAPE: R$ 272.723,00



ACARAÚ: R$ 913.638,00



ACOPIARA: R$ 827.181,00



AIUABA: R$ 386.362,00



ALC NTARAS: R$ 210.752,00



ALTANEIRA: R$ 187.885,00



ALTO SANTO: R$ 318.143,00



AMONTADA: R$ 513.850,00



ANTONINA DO NORTE: R$ 121.627,00



APUIARÉS: R$ 214.385,00



AQUIRAZ: R$ 226,00



ARACATI: R$ 1.106.189,00



ARACOIABA: R$ 652.432,00



ARARENDÁ: R$ 207.366,00



ARARIPE: R$ 91.583,00



ARATUBA: R$ 138.292,00



ARNEIROZ: R$ 90.349,00



ASSARÉ: R$ 264.658,00



AURORA: R$ 378.476,00



BAIXIO: R$ 188.897,00



BANABUIÚ: R$ 268.894,00



BARBALHA: R$ 3.625.935,00



BARREIRA: R$ 249.042,00



BARRO: R$ 353.064,00



BARROQUINHA: R$ 230.797,00



BATURITÉ: R$ 23.437,00



BEBERIBE: R$ 305.002,00



BELA CRUZ: R$ 391.106,00



BOA VIAGEM: R$ 716.446,00



BREJO SANTO: R$ 745.692,00



CAMOCIM: R$ 871.663,00



CAMPOS SALES: R$ 268.846,00



CANINDÉ: R$ 972.479,00



CAPISTRANO: R$ 275.143,00



CARIDADE: R$ 293.418,00



CARIRÉ: R$ 366.619,00



CARIRIAÇU: R$ 336.661,00



CARIÚS: R$ 203.397,00



CARNAUBAL: R$ 510.247,00



CASCAVEL: R$ 1.322.458,00



CATARINA: R$ 277.913,00



CATUNDA: R$ 268.606,00



CAUCAIA: R$ 3.507.211,00



CEDRO: R$ 274.284,00



CHAVAL: R$ 390.279,00



CHORÓ: R$ 219.063,00



CHOROZINHO: R$ 273.749,00



COREAÚ: R$ 509.914,00



CRATEÚS: R$ 2.146.414,00



CRATO: R$ 2.627.250,00



CROATÁ: R$ 310.669,00



DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO: R$ 206.432,00



ERERÉ: R$ 260.816,00



EUSÉBIO: R$ 1.196.053,00



FARIAS BRITO: R$ 153.499,00



FORQUILHA: R$ 335.173,00



FORTALEZA: R$ 33.926.317,00



FORTIM: R$ 504.499,00



FRECHEIRINHA: R$ 445.950,00



GENERAL SAMPAIO: R$ 133.355,00



GRAÇA: R$ 316.046,00



GRANJA: R$ 718.280,00



GRANJEIRO: R$ 154.783,00



GROAÍRAS: R$ 128.324,00



GUAIÚBA: R$ 188.425,00



GUARACIABA DO NORTE: R$ 433.680,00



GUARAMIRANGA: R$ 145.746,00



HIDROL NDIA: R$ 66.187,00



HORIZONTE: R$ 732.502,00



IBARETAMA: R$ 202.998,00



IBIAPINA: R$ 566.617,00



IBICUITINGA: R$ 286.900,00



ICAPUÍ: R$ 182.631,00



ICÓ: R$ 1.089.699,00



IGUATU: R$ 1.371.014,00



INDEPENDÊNCIA: R$ 399.582,00



IPAPORANGA: R$ 265.061,00



IPAUMIRIM: R$ 46.006,00



IPU: R$ 542.218,00



IPUEIRAS: R$ 621.622,00



IRACEMA: R$ 62.790,00



IRAUÇUBA: R$ 3.118,00



ITAIÇABA: R$ 250.152,00



ITAITINGA: R$ 315.275,00



ITAPAJÉ; R$ 656.620,00



ITAPIPOCA: R$ 2.906.338,00



ITAPIUNA: R$ 228.986,00



ITAREMA: R$ 530.700,00



ITATIRA: R$ 537.324,00



JAGUARETAMA: R$ 325.604,00



JAGUARIBARA: R$ 269.225,00



JAGUARIBE: R$ 346.802,00



JAGUARUANA: R$ 520.933,00



JARDIM: R$ 284.616,00



JATI: R$ 164.671,00



JIJOCA DE JERICOACOARA: R$ 62.674,00



JUAZEIRO DO NORTE: R$ 2.172.117,00



JUCÁS: R$ 476.379,00



LAVRAS DA MANGABEIRA: R$ 321.987,00



LIMOEIRO DO NORTE: R$ 1.573.898,00



MADALENA: R$ 420.698,00



MARACANAÚ: R$ 3.370.353,00



MARANGUAPE: R$ 1.207.278,00



MARCO: R$ 273.263,00



MARTINÓPOLE: R$ 211.381,00



MASSAPÊ: R$ 380.364,00



MAURITI: R$ 363.028,00



MERUOCA: R$ 245.059,00



MILAGRES: R$ 471.916,00



MILHÃ: R$ 180.076,00



MIRAÍMA: R$ 337.545,00



MISSÃO VELHA: R$ 364.378,00



MOMBAÇA: R$ 563.809,00



MONSENHOR TABOSA: R$ 441.502,00



MORADA NOVA: R$ 754.710,00



MORAÚJO: R$ 256.594,00



MORRINHOS: R$ 353.604,00



MUCAMBO: R$ 307.673,00



MULUNGU: R$ 124.441,00



NOVA OLINDA: R$ 213.150,00



NOVA RUSSAS: R$ 519.845,00



NOVO ORIENTE: R$ 361.117,00



OCARA: R$ 375.800,00



ORÓS: R$ 206.831,00



PACAJUS: R$ 413.737,00



PACATUBA: R$ 997.167,00



PACOTI: R$ 228.978,00



PACUJÁ: R$ 156.701,00



PALHANO: R$ 258.774,00



PALMÁCIA: R$ 88.774,00



PARACURU: R$ 295.716,00



PARAIPABA: R$ 398.753,00



PARAMBU: R$ 648.457,00



PARAMOTI: R$ 151.157,00



PEDRA BRANCA: R$ 926.742,00



PENAFORTE: R$ 220.806,00



PENTECOSTE: R$ 526.823,00



PEREIRO: R$ 257.760,00



PINDORETAMA: R$ 402.591,00



PIQUET CARNEIRO: R$ 343.282,00



PIRES FERREIRA: R$ 252.330,00



PORANGA: R$ 218.132,00



PORTEIRAS: R$ 201.001,00



POTENGI: R$ 93.080,00



POTIRETAMA: R$ 245.016,00



QUITERIANÓPOLIS: R$ 470.481,00



QUIXADÁ: R$ 1.828.926,00



QUIXELÔ: R$ 237.837,00



QUIXERAMOBIM: R$ 1.322.084,00



QUIXERÉ: R$ 213.889,00



REDENÇÃO: R$ 476.569,00



RERIUTABA: R$ 505.183,00



RUSSAS: R$ 983.112,00



SABOEIRO: R$ 326.409,00



SALITRE: R$ 296.363,00



SANTA QUITÉRIA: R$ 606.787,00



SANTANA DO ACARAÚ: R$ 193.857,00



SANTANA DO CARIRI: R$ 154.650,00



SÃO BENEDITO: R$ 528.087,00



SÃO GONÇALO DO AMARANTE: R$ 1.348.503,00



SÃO JOÃO DO JAGUARIBE: R$ 180.513,00



SÃO LUÍS DO CURU: R$ 7.945,00



SENADOR POMPEU: R$ 477.746,00



SENADOR SÁ: R$ 120.723,00



SOBRAL: R$ 5.946.636,00



SOLONÓPOLE: R$ 528.178,00



TABULEIRO DO NORTE: R$ 495.788,00



TAMBORIL: R$ 654.409,00



TARRAFAS: R$ 173.446,00



TAUÁ: R$ 1.464.311,00



TEJUÇUOCA: R$ 300.820,00



TIANGUÁ: R$ 1.307.561,00



TRAIRI: R$ 576.173,00



TURURU: R$ 334.396,00



UBAJARA: R$ 553.253,00



UMARI: R$ 285.280,00



UMIRIM: R$ 302.436,00



URUBURETAMA: R$ 254.997,00



URUOCA: R$ 255.348,00



VARJOTA: R$ 514.529,00



VÁRZEA ALEGRE: R$ 661.824,00



VIÇOSA DO CEARÁ: R$ 487.918,00

Piso da Enfermagem

O piso da Enfermagem foi aprovado com unanimidade no Senado e majoritariamente na Câmara (97%). A aplicação da lei havia sido suspensa em ação movida por entidades patronais, no entanto, a liminar foi revista após a promulgação da Lei 14.581/ 2023 e da Portaria MS 597/2023, que normatiza e específica o repasse de recursos para que os entes federados realizem o pagamento do piso da Enfermagem, incluindo entidades filantrópicas que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A lei que beneficia os profissionais da enfermagem foi sancionada no dia 11 de maio, no Dia do Enfermeiro, durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Ceará. O petista realizou a viagem para enaltecer os profissionais da categoria e anunciar o Pacto Nacional de Retomada de Obras na Educação Básica.

Conforme a regulamentação, os enfermeiros receberão R$ 4.750; os técnicos de enfermagem receberão R$ 3,325 e os auxiliares de enfermagem e parteiras serão beneficiados com R$ 2.375.