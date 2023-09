Em Fortaleza, Alckmin dá conselho a candidatos, deputado cita Evandro e arranca risos

Bem-humorado, Alckmin fez brincadeiras e contou várias históricas, o que arrancou risadas do público no Palácio da Abolição, em Fortaleza

Durante evento em Fortaleza para tratar de exportações, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) fez brincadeira ao dar dica a pré-candidatos, com dica sobre debates eleitorais. No momento, o deputado estadual Osmar Baquit (PDT) gritou o nome do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão , de saída do PDT e pré-candidato a prefeito de Fortaleza. O "Diálogos Exporta Mais Brasil" ocorre no Palácio da Abolição, sede do Governo do Ceará.

No primeiro debate, houve momento em que se defrontaram outros dois concorrentes: Enéas Carneiro e Fernando Collor — este último que acabaria com a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral. Enéas perguntou a Collor a composição do ar atmosférico em um distrito paulistano. Queria saber o percentual de nitrogênio, de oxigênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono.

"Quem for candidato aqui", disse Alckmin, momento no qual Baquit gritou: "Bora, Evandro". O momento arrancou risos. "Isso pode cair no debate", prosseguiu Alckmin, que acumula o ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

"Se prepare aí porque pode cair, viu", alertou o vice-presidente. "Esse negócio de debate é um perigo".

Evandro é pré-candidato a prefeito de Fortaleza pela base do governador Elmano de Freitas (PT). Ele está de saída do PDT, partido do atual prefeito José Sarto (PDT), que deverá concorrer à reeleição.

O presidente da Assembleia tenta sair do PDT sem colocar em risco o mandato de deputado estadual.