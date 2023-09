Piso da enfermagem: pagamento em Fortaleza é aprovado na Câmara

Antes de ser aprovado em plenário, as emendas foram votadas na Comissão Conjunta de Legislação, Saúde e Orçamento. A proposta final foi aprovada com oito emendas, em sessão extraordinária.

O projeto que regulamenta o pagamento do Piso Salarial da Enfermagem em Fortaleza foi aprovado nesta terça-feira pela Câmara Municipal, em redação final. O projeto de lei número 321/2023 foi regulamentado com oito emendas.

Após ser sancionada pelo prefeito José Sarto (PDT) e publicada no Diário Oficial do Município, a lei entrará em vigor. Os pagamentos serão retroativos a maio. São contemplados 5.707 trabalhadores.

Confira os valores do piso:

Enfermeiros: R$ 4.750,00

Técnicos de enfermagem: R$ 3.325,00

Auxiliares de enfermagem e parteiras: R$ 2.375,00

Emendas ao piso da enfermagem

Uma das emendas aprovadas, do presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT), dá aos auxiliares de enfermagem reconhecidos pela Prefeitura e pelo Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE) como técnicos de enfermagem o pagamento do piso salarial de técnico de enfermagem, R$ 950 maior.

Emenda do vereador Júlio Brizzi (PDT) assegura o piso independentemente do tipo de contratação do profissional.

Já emenda do vereador Dr. Vicente (PT) prevê que o piso seja contabilizado apenas para o salário-base, sem contar gratificações e bonificações.