"Xiringador" criado por Sarto vira polêmica na Câmara Municipal: "Cômico"

Gabriel Aguiar (Psol), líder da oposição no Legislativo, disse que a instalação do aparelho é "cômica" e causa profunda revolta, em meio aos altos índices de temperatura.

"Colocar os xiringadores como proposta de mitigação do grave cenário de calor na cidade e do gravíssimo cenário catastrófico de aumento da temperatura do nosso planeta, como foi chamado agora, inferno climático, propor xiringador como proposta de mitigação nisso é algo que ao mesmo tempo é cômico e ao mesmo tempo nos revolta profundamente e nos preocupa como moradores de Fortaleza", afirmou.



Já o vereador Léo Couto (PSB), em tom de deboche, disse que estava cobrando obras da gestão Sarto e o prefeito o calou com o xiringador. Em publicação nas redes sociais, ele escreveu: "É isso que ele quer deixar como legado para a nossa cidade?".

"O homem me calou, prefeito Sarto, viu. Eu tava aqui cobrando a base qual eram as obras, né, que teriam sido feitas na gestão Sarto, e o homem me calou. Essa semana foi lançado o xiringador na Beira-Mar. Uma obra do prefeito Sarto para amenizar o calor da nossa cidade. Então uma grande obra realmente o xiringador, importante aqui para a nossa cidade que o calor tá muito grande", ironizou.