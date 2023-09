Convenção do PSDB "amarra" partido na base de Sarto para 2024

Repleto de autoridades municipais, ato que oficializou a secretária Kamyla Castro no comando do PSDB Fortaleza acabou tendo ares de campanha pela reeleição do prefeito

“Tenho certeza que a população vai consagrar esse projeto nas urnas, porque é um projeto que entrega”, destacou o presidente estadual do PSDB, vice-prefeito Élcio Batista, que acompanhou a chegada de Sarto e afirmou que o prefeito “pode contar” com o apoio do PSDB e aliados na campanha de sua possível reeleição em 2024.

“A gente já tem trabalhado de perto há algum tempo com o PSDB, com o Tasso (Jereissati, ex-senador pelo PSDB que já chegou a presidir o partido nacionalmente) passando agora a missão para que o Élcio (Batista, vice-prefeito) continue com a organização do partido. E o PSDB tem estado conosco em todos os momentos”, diz Sarto, que classificou o ex-senador tucano como “maior liderança do Ceará de todos os tempos”.

O PSDB de Fortaleza realizou neste sábado, 23, convenção que confirmou a atual secretária da Regional 1 da Capital, Kamyla Castro, no comando municipal do partido. Repleto de secretários da gestão José Sarto (PDT) e com a presença do próprio prefeito, o evento acabou tomando fortes ares de palanque para a reeleição do pedetista.

Atualmente, o PSDB – que está ligado em federação nacional com o Cidadania pelo menos até 2026 – é o principal partido aliado de Sarto para a disputa do ano que vem. Desde o racha entre PDT e PT na eleição estadual do ano passado, diversos partidos grandes vêm deixando a base de apoio do prefeito, incluindo siglas como o PSD, o PSB e a Rede.

Já o PSDB, por outro lado, é tido como “amarrado” na base do prefeito. “Nós (PSDB e Sarto) estamos juntos e misturados”, destaca Kamyla Castro. Filiada ao partido desde os 16 anos e com “quase três décadas de militância”, a tucana é secretária da gestão desde 2022, quando deixou cargo de assessora do gabinete do então senador Tasso Jereissati. “Ele (Tasso) é minha maior referência, foi ele, lá atrás, que fez eu querer me filiar ao partido”.

Apesar de citado e destacado por vários dos presentes, o ex-senador tucano não compareceu ao evento, tendo participação limitada a um vídeo institucional do partido onde ele “aconselha” o partido a ficar “longe das benesses do poder e perto da voz rouca das ruas. Atual líder nacional do partido, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, gravou vídeo parabenizando Kamyla Castro pela posse.

A ausência do líder-maior tucano, no entanto, acabou “compensada” pela forte presença de lideranças da Prefeitura de Fortaleza. Vários dos principais secretários da gestão, como Renato Lima (Governo), Renato Borges (Gabinete do Prefeito), Samuel Dias (Infraestrutura), bem como os deputados estaduais Antônio Henrique (PDT), Cláudio Pinho (PDT) e Queiroz Filho (PDT) marcaram presença no evento.