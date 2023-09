Um mês após PSD entregar cargos na Prefeitura, um secretário saiu e outro ficou

Logo após o anúncio do presidente do PSD, Domingos Filho, de que o partido iria sair da gestão municipal, Moacir Soares, então secretário da Regional 5, pediu exoneração. Por outro lado, Rennys Frota, titular da Regional 2, ainda segue em suas funções e tem mostrado apoio ao prefeito José Sarto (PDT). As informações foram antecipadas pelo colunista do O POVO Carlos Mazza .

Pouco mais de um mês após o PSD entregar os cargos do partido na Prefeitura de Fortaleza , um dos secretários indicados pelo partido deixou a função, mas outro segue na equipe do prefeito José Sarto (PDT).

Rennys é visto entre os parlamentares da Câmara Municipal como opção para concorrer a vereador de Fortaleza em 2024 por um dos partidos aliados a Sarto, segundo informa Mazza.

A Regional 2 concentra alguns dos bairros mais ricos de Fortaleza e algumas das áreas mais valorizadas e que mais recebem investimentos públicos e privados, além de grande concentração de negócios. Estão ali bairros como Aldeota, Meireles, Varjota, Dionísio Torres, Papicu, Mucuripe e De Lourdes. Por isso, costuma ser a mais cobiçada entre as secretarias regionais da Capital.

Reação do PSD

O deputado federal e presidente do PSD Fortaleza, Luiz Gastão (PSD), afirmou ao O POVO que, embora o partido tenha anunciado que deixaria os cargos ao prefeito e sairia da base governista, continuará buscando trabalhar em prol da cidade. O deputado não sinalizou se o partido tomará alguma posição em relação ao secretário por não ter seguido a decisão de entregar o cargo.

"O secretário Rennys tem feito uma boa gestão na Regional 2 e sua permanência no cargo se deve a sua vontade e a liberdade de escolha do prefeito, mas não condiciona aos votos do partido ou mesmo a chancela do partido, que seguirá com independência e autonomia na construção de um projeto próprio para a população de Fortaleza", afirmou.

De uma base para outra



Ao entregar os cargos, Domingos Filho descartou apoiar a reeleição de Sarto em 2024. Dois dias após o anúncio da decisão, o PSD teve confirmada a entrada no governo Elmano de Freitas (PT). Célio Studart, agora licenciado do mandato de deputado estadual, assumiu a nova Secretaria da Proteção Animal.

Domingos Filho ressaltou a intenção do PSD de compor uma aliança com a base do governador Elmano e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), para as eleições municipais de 2024.