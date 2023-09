Elmano destaca gratidão a Luizianne, Camilo e outros aliados: 'Isso é esforço de muita gente'

Além de Camilo e Luizianne, o governador citou forças políticas ligadas a outros partidos que compõem o grupo governista no Ceará

Elmano reforçou que o grupo governista está junto acima de qualquer questão. “O mais importante é que Camilo, Luizianne, Elmano, Guimarães, Zé Airton, o campo dos partidos aliados, seja Cid Gomes, Evandro Leitão, Zezinho Albuquerque, Eunício, estamos juntos para transformar a vida do povo. Isso é o mais importante. A discussão eleitoral, que de alguma maneira acontece, da minha parte eu só quero participar em 2024”, pontuou.

"Tenho gratidão a tudo que passei com minha companheira Luizianne Lins, uma grande prefeita da cidade e uma gratidão enorme ao ex-governador Camilo, que me apontou como candidato, a partir da escuta que fez aos diversos partidos e forças", disse, questionado pelo O POVO sobre a influência de Luizianne e Camilo para a trajetória dele.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), manifestou gratidão à deputada Luizianne Lins e ao ministro Camilo Santana, ambos do PT, por alavancarem sua trajetória política ao longo dos últimos anos, o que culminou na indicação para concorrer ao governo em 2022. O petista destacou que o trabalho é “ esforço de muita gente ” e citou, inclusive, forças políticas ligadas a outros partidos.

"Se a gente tivesse se submetido às estruturas de poder que a gente está vendo que estão aí carcomidas, e que não sabem nada da realidade de Fortaleza, hoje a gente não estaria nesse processo de disputa, não. Na verdade, hoje sequer o nosso companheiro Elmano era governador. Porque precisou também que a gente solidificasse as bases lá atrás, lançasse o companheiro em 2012 e todo mundo sabe da covardia daquele processo”, disse Luizianne em evento do PT na semana passada.

Recentemente Luizianne Lins afirmou que para a própria eleição de Elmano para governador ocorrer, foi necessário que a gestão dela "solidificasse" as bases desde 2005, quando ela assumiu a Prefeitura de Fortaleza. Para ela, caso o PT não tivesse lançado a candidatura dele em 2012, a prefeito da Capital, hoje ele não seria governador.

Elmano citou ainda militantes do PT e de movimentos sociais entre os aliados que o alavancaram, “Pessoas que nem aparecem, que não tem cargo algum, mas na hora que a gente precisa, estão na rua fazendo a conversa com o nosso povo”, concluiu.

O governador citou ainda gratidão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à sua sigla. “Eu tenho, portanto, muito respeito, admiração, carinho e gratidão seja à Luizianne, a Camilo, a Lula, ao meu partido e àqueles com quem eu caminho, para ser a pessoa que eu sou e ocupar o espaço que ocupo (o governo do Estado). Porque tenho a absoluta segurança de que isso é esforço de muita gente ”.

A fala repercutiu mal entre alas petistas, que a viram com tom de cobrança e injustiça. O deputado De Assis Diniz, líder do bloco liderado pelo PT na Assembleia Legislativa, rebateu publicamente a fala de Luizianne. Diniz viu como injusta a declaração e defendeu que Elmano, hoje, ocupa o cargo por sua própria liderança e história partidária, além do apoio de Camilo.



A fala da deputada ocorre num contexto de disputa interna no PT pela indicação a candidato a prefeitura de Fortaleza em 2024. Luizianne já se colocou como pré-candidata. Além dela, os deputados estaduais Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar pleiteiam a indicação internamente. Há ainda a possibilidade de que Evandro Leitão, de saída do PDT, se filie ao PT para disputar a eleição.