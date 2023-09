Passe livre intermunicipal: Elmano diz que sistema terá cartão e que 1º município foi escolhido

Em julho deste ano, o governador informou que a implantação do passe livre deve ocorrer ainda no segundo semestre de 2023

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta sexta-feira, 22, novos detalhes sobre a implantação do passe livre para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Segundo ele, dentre as ações que já foram articuladas para a adesão da iniciativa, está a criação de um cartão de passagem específico para os moradores da RMF.

“Está definido que vamos ter um cartão, está definido que nós vamos anunciar para determinado município e, agora, vamos apenas acertar com o prefeito e com a empresa para que a gente possa, daqui a pouco, anunciar”, disse ele, sem informar qual a cidade que receberá primeiro o novo sistema.

Em julho deste ano, atendente a uma promessa de campanha eleitoral, Elmano afirmou que a implantação do Passe Livre Intermunicipal, batizado como "Vai e Vem", deve ocorrer ainda no segundo semestre de 2023.