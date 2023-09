Elmano volta da China após 10 dias e encerra "mandato" de Evandro como governador

O governador Elmano de Freitas (PT) desembarcou no Ceará no fim deste domingo, 17, após 10 dias cumprindo agenda na China. Ele foi recepcionado pela primeira-dama, Lia Freitas, e pela filha Maria Beatriz, conforme registro compartilhado nas redes sociais. A chegada de Elmano encerra o período que o presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão (de saída do PDT), à frente do Governo do Ceará.

Evandro estava como governador devido às viagens internacionais de Elmano, e da vice-governadora Jade Romero (MDB), que cumpriu agendas no Marrocos e na Espanha. Elmano tratou de investimentos em produção de hidrogênio verde e energia Eólica, enquanto Jade conheceu iniciativas sobre o Sistema de Monitoramento Integral para os casos de Violência de Gênero (VioGen). A agenda no Marrocos foi cancelara após terremoto de 6.8 de magnitude.