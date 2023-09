Evandro tem "super manhã" com visita a hospital, entrega de quentinhas e foto com camisa do PSB

O governador em exercício do Ceará, deputado Evandro Leitão, cumpriu intensa agenda nesta segunda-feira, 11, em Fortaleza. Evandro esteve no Hospital Estadual Leonardo Da Vinci; anunciou vagas de qualificação profissional no Complexo Social Mais Infância, no bairro Cristo Redentor; e entregou quentinhas numa cozinha solidária na Comunidade das Quadras, no bairro Aldeota.



O POVO acompanhou a manhã de Leitão, que está no comando do governo do Ceará devido às viagens internacionais do governador Elmano de Freitas (PT), que foi para a China atrás de investimentos, e da vice-governadora Jade Romero (MDB), que cumpre agendas de Estado no Marrocos e na Espanha.

Evandro manteve certa pontualidade em todos os compromissos em que esteve nesta segunda-feira. No hospital Leonardo Da Vinci, chegou por volta das 7h40min. No local, visitou alas do hospital e divulgou novo balanço sobre as cirurgias eletivas feitas pelo Estado, que vem reduzindo a fila desde o início do ano em cumprimento a uma das promessas de campanha do governador Elmano.