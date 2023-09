Pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, Luizianne Lins conclui doutorado em Comunicação

A pré-candidata ao Paço Municipal acrescentou: “A busca pelo conhecimento acadêmico complementa e enriquece minha atuação como parlamentar. Agradeço aos meus apoiadores, colegas de trabalho, equipe e colaboradores, cuja confiança e parceria foram fundamentais. Também expresso minha gratidão aos meus orientadores e professores, que me guiaram nessa trajetória acadêmica. Esta vitória é nossa!”.

A pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, deputada federal Luizianne Lins (PT), defendeu a tese de doutorado em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC). A informação foi divulgada pelas redes sociais da petista, nesta segunda-feira, 11.

Veja



Pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza

No último dia 26, a ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins (PT) confirmou que quer disputar o Paço Municipal em 2024, alegando que a iniciativa foi tomada porque "o povo de Fortaleza quer".

"Depois de conversar com várias pessoas próximas, aliados políticos, pessoas que fizeram parte da minha história política, ontem eu decidi que ia apresentar a minha pré-candidatura por um monte de questões", prosseguiu. "Em primeiro lugar porque o povo de Fortaleza quer. A energia, a alegria, o carinho do povo é muito grande, e isso não é por acaso, a gente viveu isso muito intensamente. Era um governo muito sintonizado com os interesses da população de Fortaleza".

Além de Luizianne, outros 11 nomes estão sendo ventilados para concorrer ao cargo municipal, ocupado atualmente pelo prefeito José Sarto (PDT).

Pré-candidatos pelo PT às eleições municipais de 2024



Luizianne foi candidata ao cargo em 2004, 2008, 2016 e 2020. São duas vitórias e duas derrotas. Em 2004, venceu Moroni Torgan na segunda parte da disputa. Foi reeleita no primeiro turno em 2008, com 50,16% dos votos válidos. Em 2016, somou 15,06% dos votos válidos, e em 2020, 17,76%, ficando na terceira colocação das duas eleições.