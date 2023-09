Zambelli critica Elmano por decidir tirar Mausoléu Castelo Branco e depois apaga vídeo

Em suas redes sociais, a deputada Carla Zambelli (PL-SP) se colocou contra a decisão do governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), de retirar o Mausoléu de Castelo Branco da sede do Governo do Estado, em Fortaleza . A deputada, no entanto, excluiu a publicação posteriormente.

Na ocasião, Elmano afirmou que “o Palácio da Abolição não ficará com o mausoléu de quem apoiou a ditadura”.

A iniciativa do chefe do Executivo estadual ocorre porque a estrutura arquitetônica foi construída em reverência ao militar Humberto Castelo Branco, presidente do Brasil durante o início da ditadura militar no Brasil, entre os anos de 1964 a 1967.

Por meio de um anúncio feito na última quinta-feira, 31, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), informou que o Mausoléu Castelo Branco, localizado no Palácio da Abolição, será desvinculado da sede do Governo do Estado, em Fortaleza.

“A decisão está tomada. A Secretaria da Cultura, junto à Secretaria de Direitos Humanos, tem a missão de garantir que no Palácio da Abolição não ficará mais o Mausoléu de quem apoiou a ditadura”, disparou durante a cerimônia em homenagem aos 44 anos da Lei da Anistia.

Na mesma época, o então governador Plácido Aderaldo Castelo (1966-1971) decidiu incluir a estrutura no conjunto de edificações do Palácio da Abolição, como uma significativa homenagem da terra alencarina a Castelo Branco, que era natural de Fortaleza.