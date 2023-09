Governo do Estado realiza cerimônia em homenagem aos 44 anos da Lei de Anistia

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), discursou durante o evento mencionando os impactos que os integrantes do movimento causaram à política brasileira, pontuando a democracia como o principal deles.

As mobilizações possibilitaram a devolução da liberdade àqueles que foram perseguidos politicamente pelo regime militar, concedendo perdão político às vítimas dos recorrentes episódios violentos do período da ditadura militar no Brasil.

Foi realizada na tarde desta quinta-feira, 31, a cerimônia intitulada “ Agosto de Memória e Verdade: 44 anos de Anistia ”, no Palácio da Abolição, com o objetivo de homenagear as principais figuras atuantes no movimento nacional que resultou na promulgação da Lei n° 6.683 , de 28 de agosto de 1979, popularmente conhecida como Lei da Anistia ( Leia na íntegra ) .

Durante o seu discurso, Elmano informou que o mausoléu Castelo Branco, em homenagem a Humberto de Alencar Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura militar, será desvinculado do complexo arquitetônico do Palácio da Abolição, sede do Governo Estadual .

O ato foi promovido pelo Governo do Estado, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, chefiada atualmente pela advogada Socorro França. Além dela, estiveram presentes no evento a secretária de Cultura do Estado, Luíza Cela, o deputado estadual Renato Roseno (Psol) e o presidente do PSB, Eudoro Santana, que foi uma das 35 pessoas homenageadas na solenidade.

“Nós vencemos uma batalha por centímetros no território, e eu posso dizer, com muito orgulho, que esse povo que tem esses guerreiros e guerreiras, o povo cearense, novamente demonstrou de que lado está”, completou.

O chefe do Executivo estadual acrescentou que, recentemente, o País passou por um episódio de ameaça à democracia. No entanto, reiterou que o povo cearense “demonstrou de que lado está”. A fala faz menção às eleições presidenciais de 2022, na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) duvidou da confiabilidade das urnas eletrônicas, e aos ataques antidemocráticos do dia 8 de janeiro.

O prédio foi uma iniciativa do governo Plácido Aderaldo Castelo (1966-1971), que resolveu incluí-lo no conjunto de edificações do Palácio da Abolição, como uma significativa homenagem da terra alencarina a seu ilustre filho. Em 2006, toda a estrutura do Mausoléu passou por uma restauração. Atualmente, a edificação se encontra em processo de tombamento provisório, visando a sua preservação como patrimônio histórico do Estado do Ceará.

De acordo com a secretária de Cultura do Estado, Luíza Cela, o projeto articulado entre a pasta e a Secretaria de Direitos Humanos tem previsão de ser concluído até março do ano que vem.

“A gente está desenhando o projeto de uma nova ocupação, a ideia é que vire um projeto de memória fazendo referência às pessoas que lutaram pelo retorno da democracia no nosso país, mas ainda em estudo, para onde as peças vão, exatamente qual vai ser o acervo”, explicou.