Zambelli tenta união com Boulos contra bloqueio de contas de deputados

No início da semana, o juiz Sérgio Louzada , da 2° Vara Crível de Nova Friburgo (RJ) impôs uma multa de R$ 1 milhão a Glauber e determinou que as contas bancárias do parlamentar fossem bloqueadas.

A decisão se deu após o deputado não seguir as orientações do magistrado, que proibiu a realização de atos em solidariedade à deputada estadual Marina do MST (PT-RJ) no distrito de Lumiar, em Nova Friburgo, previsto para ser realizado no domingo, 27. A parlamentar havia sido agredida por bolsonaristas na cidade durante um ato de seu mandato dias antes.

“Ele (juiz) estabeleceu uma multa de R$ 1 milhão a mim porque eu disse publicamente que essa decisão era absurda e que iria recorrer dessa arbitrariedade, que a gente precisava manter a nossa organização ativa. O arbítrio não pode prevalecer como fato. O que ele fez é muito grave. Além de recorrer com um agravo em relação ao desbloqueio das contas, evidentemente vamos representar contra ele no Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”, informou Braga ao portal Brasil de Fato.

Carla Zambelli defende que o impasse judicial sofrido por Glauber se assemelha ao enfrentado por ela, uma vez que a deputada é alvo de diversas multas na Justiça por disseminação de notícias falsas, famigeradas “fake news”.

Em nota, a parlamentar escreveu: “Contatei Guilherme Boulos, líder do Psol, propondo reunião com Arthur Lira, presidente da Casa. Apesar das visões políticas 100% opostas, busco resolver burocracias que travam o trabalho de todos".

Em live realizada na sua conta oficial do Instagram, Zambelli comentou sobre o tema, informando que o mesmo cenário já foi vivido por “várias pessoas de direita”.

“Eu já fui condenada uma vez a pagar 39 mil reais. Isso já ocorreu com várias pessoas de direita e a gente se fica pensando porque fazem isso de uma forma tão injusta, né? Bloquear todo o dinheiro que você tem. Essa semana Glauber também foi atingido. Apesar de nós estarmos em campos opostos, a câmara ela tem que se posicionar”, pontuou.