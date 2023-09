Bolsonaro lembra 5 anos da facada e diz que foi um preço alto pela Presidência

Bolsonaro levou a facada em 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora (MG) Crédito: Raysa Leita / AFP

Com as declarações, Bolsonaro publicou um vídeo de manifestações de apoio ao seu governo, incluindo o 7 de setembro de 2022, durante a última campanha eleitoral. Na música de fundo, toca a "Canção do Expedicionário", um dos hinos do Exército brasileiro. Na próxima segunda-feira, 11, depois do feriado prolongado, Bolsonaro será internado para a sua sexta cirurgia em decorrência da facada. Desta vez, ele fará a reconstituição das alças intestinais. A intervenção anterior foi no dia 9 de janeiro, um dia depois dos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília. Além da cirurgia no intestino, na semana que vem Bolsonaro também vai operar a hérnia de hiato (que causa refluxo) e, se estiver em boas condições de saúde, corrigir um desvio de septo. Calendário do Bolsonaro Crédito: Reprodução/Bolsonarostore Foto de calendário O atentado de que Bolsonaro foi vítima no dia 6 de setembro de 2018, quando estava em campanha na cidade de Juiz de Fora (MG), se tornou um tema frequente do bolsonarismo. No dia em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu por tornar Bolsonaro inelegível, no final de junho, Fábio Wajngarten, advogado e ex-secretário de Comunicação da Presidência, publicou uma foto de Bolsonaro sem camisa, mostrando a cicatriz da facada.

Dias mais tarde, o registro fotográfico se tornou capa de calendário na "Bolsonaro Store". O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) divulgou nas suas redes sociais, no dia 12 de agosto, o novo produto, que é vendido por R$ 49,90 (versão de mesa) e R$ 59,90 (versão para pregar na parede). Caso das joias O cerco tem se apertado em torno de Jair Bolsonaro e a expectativa é de que o 7 de setembro deste ano seja mais tímido do que o do ano passado, quando as comemorações da Independência se misturaram ao clima de campanha. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elaborou uma programação para a data e tem buscado resgatar símbolos do País que foram atrelados ao seu opositor político. O ex-presidente é suspeito de coordenar e se beneficiar de um esquema internacional de venda de joias e objetos de alto valor que recebeu como presentes durante a sua passagem pela Presidência da República.