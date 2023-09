Projeto de passagens gratuitas para estudantes deve chegar à Câmara até outubro, diz Sarto

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), sinalizou que o projeto de gratuidade na passagem de ônibus para estudantes da Capital será enviado à Câmara de Fortaleza até a primeira quinzena de outubro. O prefeito destacou que pedirá urgência na tramitação, para cumprir o prazo estabelecido de implementação da medida ainda em 2023.

“Estamos, hoje, no dia 6 de setembro. Creio que, no mais tardar, na primeira quinzena de outubro a gente manda (o projeto) para a Câmara de vereadores e vereadoras, que vão apreciar. Vamos pedir urgência, para que a gente possa implantar neste ano ainda”, disse o prefeito em entrevista ao O POVO durante a entrega de uma Farmácia Polo no posto de saúde Gothardo Peixoto, no bairro Montese.

De acordo com Sarto, a Prefeitura já trabalha nos cálculos financeiros da medida, anunciada há cerca de um mês pela gestão. A promessa é de implementar duas passagens de ônibus gratuitas, por dia útil, para estudantes da Capital.