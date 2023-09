Lula faz parada em Juazeiro e houve pedido do prefeito para novo estacionamento dos romeiros

O presidente da República fez uma parada no município cearense antes de viajar para o Rio Grande do Norte

Ao desembarcar, Lula se encontrou com Glêdson Bezerra (Podemos), prefeito de Juazeiro do Norte, e sua chefe de gabinete, Sandra Cavalcante, além do diretor do aeroporto de Juazeiro, Jorge Odir. As informações são da rádio O POVO CBN Cariri.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou por volta de 14h30min desta sexta-feira, 1º, a Juazeiro do Norte, no Ceará. Ele estava na companhia do chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo e do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

O prefeito Glêdson aproveitou a oportunidade para relatar ao presidente que, diante do processo de beatificação do Padre Cícero, a cidade de Juazeiro do Norte precisa de novo estacionamento dos romeiros para comportar os visitantes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Juazeiro do Norte por volta das 14h30 desta sexta-feira, 1, onde irá de helicóptero para o Rio Grande do Norte. Confira o momento da chegada de Lula: Imagens (Yago Pontes/O POVO CBN Cariri) pic.twitter.com/zZgCwX4h8R

O gestor de Juazeiro do Norte afirmou que explicou a Lula a demanda e informou que já havia protocolado um projeto ao ministro do Turismo, Celso Sabino. "Ele disse que vai analisar com carinho esse pleito daqui do povo de Juazeiro do Norte, no sentido de construir esse importante estacionamento".

Pouco após chegar a Juazeiro do Norte, Lula tomou o helicóptero que o levou até o Rio Grande do Norte, onde conclui a agenda de hoje, com a Visita às obras do Túnel Major Sales no Ramal do Apodi, localizado no município de Luiz Gomes.

O presidente Lula retorná ainda hoje a Juazeiro, por volta das 18h30min, logo após o evento no Rio Grande do Norte, para embarcar de volta a Brasília.