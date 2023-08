Paralisação de prefeituras: gestores realizam ato em frente à Alece nesta quarta, 30

De acordo com a Associação, o ato que será realizado em Fortaleza será comandado pelo presidente da entidade, Júnior Castro , e contará com a colaboração de parlamentares estaduais e federais que já manifestaram apoio à iniciativa.

O movimento, intitulado “ Sem FPM não dá ”, está sendo promovido pela Associação dos Municípios do Ceará (Aprece) e faz parte da mobilização, que fez com que a maioria dos municípios cearenses decretasse ponto facultativo na data, como forma de adesão à iniciativa.

Os 172 gestores municipais do Estado que aderiram à paralisação nacional contra a redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) estarão reunidos nesta quarta-feira, 30, a partir das 9h, em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), para iniciar a realização do ato.

A Aprece informou que os municípios devem seguir a orientação de manter em funcionamento serviços essenciais para a população, tais como os setores da saúde, da educação, coleta de lixo e segurança pública.

O ato tem como objetivo pressionar o Congresso Nacional e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para realizar alterações nos valores do FPM repassados aos municípios, que no primeiro decênio de agosto sofreu uma redução de 34% se comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados integram um levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) com base nos indicativos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).