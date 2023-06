UFC informa que enviou lista tríplice para reitor ao MEC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) informou que a lista tríplice para reitor da instituição já foi encaminhada ao Ministério da Educação (MEC) há cerca de uma semana, na última quarta-feira, 14. De acordo com a UFC, o documento foi assinado em 12 de junho e enviado dois dias depois.

A UFC informou ainda que o mandato do atual reitor, Cândido Albuquerque, “segue até o próximo dia 22 de agosto” e que a data de nomeação do próximo reitor, o professor Custódio Almeida, ainda não está acertada, pois cabe à Presidência da República defini-la.



Questionado pelo O POVO, na última terça-feira, 19, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), disse que o documento ainda não havia chegado a suas mãos. Apesar de ainda não estar em posse do documento, Camilo reforçou o compromisso de nomear o mais votado no processo de escolha da UFC, no caso Custódio Almeida.

“Ainda não chegou, mas reafirmo o compromisso do presidente Lula e do MEC, de respeitar a consulta universitária. O mais votado será escolhido reitor. Como já foram nomeados em algumas universidades. Dei posse recentemente ao (reitor) do Rio Grande do Norte e (ao reitor) de Minas Gerais e em breve espero dar posse ao novo reitor da UFC”, completou.

A lista tríplice submetida ao Governo Federal foi definida pelo Conselho Universitário (Consuni) da UFC em 28 de abril. O professor Custódio encabeça a lista. Ele teve 83,11% dos votos entre a comunidade universitária. Na formação da lista tríplice, Custódio recebeu 29 dos 38 votos no Consuni e deve ser nomeado em agosto.

Segunda colocada na consulta, a professora Elizabeth Daher retirou o nome antes da definição do conselho. Ela tinha o apoio do atual reitor, Cândido Albuquerque.