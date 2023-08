Fernandes confirma compartilhamento de mensagem, nega fake news e diz que é "01 de Bolsonaro"

O deputado federal cearense André Fernandes (PL) assumiu ter compartilhado a mensagem enviada pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), que questionava a lisura do processo eleitoral - sem provas -, e atacava um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), mas negou tratar-se de fake news. Nesta quinta-feira, 24, levantamento mostrou que Fernandes foi o primeiro político a compartilhar o texto no Telegram, após celular vinculado a Bolsonaro pedir o disparo em massa a um empresário em conversa no WhatsApp.



Questionado pelo O POVO sobre o caso, o parlamentar confirmou ter repassado a mensagem. “Não recebi ordem do presidente. Agora, o presidente sempre me manda mensagens. Essa mensagem que compartilhei, em específico, não era uma fake news. Eles falam que foi uma fake news, mas não conseguem comprovar onde está a mentira. E se eles dizem lá que fui o primeiro, parabéns, sou premium, literalmente eu sou o 01 do Bolsonaro, não só no Ceará, mas agora no Brasil”, disse.

Perguntado sobre se considerava a questão como algo positivo, Fernandes acenou positivamente. “Óbvio, se eu estou compartilhando uma mensagem, necessária, e que agora se comprovou que existe uma militância dentro do STF, quando o próprio presidente diz que ‘derrotamos o Bolsonarismo’, onde é que está a mentira?”, concluiu.