Cearense André Fernandes foi o 1º a compartilhar, no Telegram, fake news de Bolsonaro

O deputado federal cearense André Fernandes (PL) foi o primeiro político a compartilhar, no Telegram, mensagem enviada pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) a um empresário, insinuando fraude nas eleições de 2022 e atacando ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A mensagem não apresentava provas e tem teor de fake news. Bolsonaro admitiu ter pedido ao empresário Meyer Nigri para "repassar ao máximo" o texto, veiculado inicialmente no WhatsApp, que chegou ao Telegram 30 minutos depois.

Levantamento feito pelo Laboratório de Humanidades Digitais da Universidade Federal da Bahia (UFBA) aponta que Fernandes teria sido o primeiro a compartilhar o texto no Telegram, às 9h42min de 26 de junho do ano passado, 32 minutos após o celular de Bolsonaro enviá-lo no WhatsApp. O levantamento aponta ainda que a mensagem teve 7,4 mil visualizações na plataforma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O laboratório é coordenado pelos pesquisadores Leonardo Nascimento, Letícia Cesarino e Paulo Fonseca e a informação foi compartilhada pelo jornal O Globo. A mensagem também circulou em chats extremistas, como Vista Pátria e Exército Bolsonaro, mostra o levantamento. Fernandes é investigado pelo STF por suspeitas de incentivar os atos golpistas do dia 8 de janeiro.