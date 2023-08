O POVO News: Bolsonaro mandou disparar fake news "ao máximo" e PF decide intimá-lo

A edição também comenta sobre a decisão da Justiça em inocentar a ex-presidente Dilma Rousseff e os principais tópicos do programa Conversa com o Presidente

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 22. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a operação da Polícia Federal (PF) que encontrou mensagens no celular de empresários aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As conversas apontam que Bolsonaro ordenou a disseminação de informações falsas (fake news) sobre as urnas eletrônicas.

A edição comenta a decisão da Justiça em inocentar a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) de supostas pedaladas fiscais. A sentença foi publicada pela primeira instância em setembro do ano passado, mas o Ministério Público Federal (MPF) recorreu da decisão.