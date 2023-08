André Fernandes chora ao falar sobre medo de ser preso: "Sensação de impotência"

O deputado federal cearense André Fernandes (PL) chorou na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, em debate sobre prisões relacionadas a atos de 8 de janeiro, nesta quinta-feira, 3. Ele falava sobre a “sensação de impotência” que sente em meio a um cenário que ele diz ser de perseguição.

“Eu vejo a situação em que o Brasil está e dói, dói, se a gente vê parlamentar sendo perseguido, imagina quem não tem mandato. Eu tenho certeza que todos os deputados que aqui estão, a vontade é de fazer muito mais. Mas a gente tem as nossas reuniões internas e a gente escuta ‘calma, não vai com força, não. Se tu for, vão cortar tua cabeça’”, disse.

Às lágrimas, ele continuou; “E a gente tem que tá se cuidando para não ser preso. Um deputado federal. Dói, senhor presidente, essa sensação de impotência. Não existe respeito, não existe liberdade”.

