O POVO News: "Derrotamos o bolsonarismo", diz Barroso; deputados pedem impeachment

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 13. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a fala do ministro do STF Luís Roberto Barroso, durante um discurso no congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), na noite desta quarta-feira, 12, em Brasília. Na declaração, Barroso chegou afirmar: "Derrotamos o bolsonarismo". A fala gerou má repercussão entre a bancada do PL no Congresso, que já pede o impeachment do ministro.

Assista ao vivo:

O programa comenta sobre a nova ata publicada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira, que liberou o pagamento do piso da enfermagem com ressalvas. A transmissão recebe a vice-presidente do Senece (Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará) e Dirigente do Sindsaúde, Givana Lopes.

A edição comenta sobre o fim das escolas cívico-militares no Brasil. Em oposição à decisão do presidente Lula (PT), os governadores de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Brasília anunciaram a continuidade das escolas em seus estados. Para explicar sobre o assunto, o O POVO News recebe o Coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo, José Vicente.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.



Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO