Ex-presidente Jair Bolsonaro é internado em hospital de São Paulo

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), foi internado na manhã desta quarta-feira, 23, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, de acordo com informações do Portal Metrópoles. O político foi atendido e está sob cuidados do cirurgião Antônio Macedo, seu médico pessoal. As informações iniciais apontam que seriam exames de rotina. A alta está prevista ainda para hoje. O médico foi o mesmo que atendeu Bolsonaro no episódio da facada, sofrida pelo então candidato à presidência, em 2018.



