Ex-adversários, Elmano e Valim negociam revitalização da Avenida Litorânea, no Icaraí

O governador do Ceará deverá cumprir agenda na cidade de Caucaia ainda no mês de agosto

O governador Elmano de Freitas (PT) recebeu na manhã desta quarta-feira, 2, o prefeito de Caucaia Vitor Valim (sem partido) no Palácio da Abolição. Durante a reunião, foi discutida possível agenda do petista no município ainda no mês de agosto.

“Agradecer o governador Elmano de Freitas por essa oportunidade de podermos levar os pleitos da nossa cidade e não tenho dúvida que a minha presença aqui hoje é só para fortalecer os laços que já têm do Governo do Estado (com Caucaia)”, disse o prefeito antes do encontro.

Elmano e Valim debateram sobre parcerias que já existem entre Governo do Estado e Prefeitura de Caucaia, como a duplicação da CE-090, revitalização da Avenida Litorânea, no Icaraí, e do projeto dos três espigões já construídos, além da padronização das barracas no litoral.

“Vamos acertar aqui os ponteiros da nov Avenida Litorânea do Icaraí, revitalizar ali, trazer a centralidade que já foi o Icaraí, as festas do passado, um local de lazer do povo de Caucaia. Então vamos acertar esses ponteiros aqui e em breve estar fazendo esse grande lançamento com o governador Elmano de Freitas”, afirmou Valim.

Vitor Valim e Elmano foram adversários nas eleições municipais para o cargo de prefeito de Caucaia em 2020. O atual governador do Ceará terminou o 1° turno em quarto lugar, com 7,69% dos votos, enquanto Valim avançou para o 2° turno e conseguiu a virada para ser eleito com 51,08% dos votos.