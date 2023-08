Bolsonaro usou governo para vender joias e receber em dinheiro vivo, apontam PF e Moraes

A alegação do ministro se fundamenta em relatórios da PF, peças fundamentais para a decisão que autorizou a Operação Lucas 12:2

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, afirmou que as investigações da Polícia Federal (PF) sinalizam que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou a estrutura do Estado brasileiro para praticar o desvio de itens de alto valor patrimonial, presenteados a ele por autoridades estrangeiras, e em seguida receber dinheiro vivo.

Mais informações ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A alegação do ministro se fundamenta em relatórios da PF e atuaram como peça fundamental para a decisão que autorizou a Operação Lucas 12:2, deflagrada nesta sexta-feira,11, em Brasília. A ação cumpre mandado de busca e apreensão relacionados ao ex-presidente no caso das joias enviadas a ele pelo governo da Arábia Saudita, em 2021.

Dentre os alvos da operação, estão o general da reserva do Exército, Mauro Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, Frederick Wassef, ex-advogado de Bolsonaro e Osmar Crivelatti, tenente do Exército e que já trabalhou na ajudância de ordens da Presidência.

Moraes alega que os dados analisados pela PF apontam a possibilidade de o Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência, órgão responsável pela análise e definição do destino de presentes oferecidos por autoridade estrangeira ao presidente da República, “ter sido utilizado para desviar, para o acervo privado do ex-presidente da República, presentes de alto valor, mediante determinação de Jair Bolsonaro”.

De acordo com o ministro, a Polícia Federal aponta “indícios de que alguns presentes recebidos por Jair Messias Bolsonaro em razão do cargo teriam sido desviados sem sequer terem sido submetidos à avaliação do GADH/GPPR (gabinete de documentação)”.