Ciro Nogueira reitera promessa de punição se PP embarcar no governo

O senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas (PP), voltou a assegurar nesta sexta-feira que o partido vai punir filiados que assumirem cargo no governo, apesar das movimentações do presidente da Câmara, Arthur Lira, da mesma sigla, para emplacar um nome na reforma ministerial.

Após participar de um fórum sobre inteligência artificial da Fundação Milton Campos (FMC), braço de estudos políticos da legenda, Nogueira adiantou que o integrante do partido que assumir um ministério será "sumariamente afastado" das decisões partidárias. "Já manifestei de forma bem clara que sou contra a participação do nosso partido", disse o senador, acrescentando que o PP não tem sinergia com o governo.

Lira também participou da abertura do fórum, realizado em um espaço de eventos na zona sul da capital paulista, mas deixou o local logo após encerrar sua fala, antes de terminar o primeiro painel.