Cid afirma que PDT irá pedir ao PT nacional aliança entre as siglas em Fortaleza

O senador frisou que a escolha do nome do candidato não é possível sem ter uma aliança, que deve se adaptar ao projeto

O senador e presidente interino do PDT Ceará, Cid Gome s (PDT), afirmou nesta quinta-feira, 17, que acredita em uma disposição nacional para aliança entre a sigla e o PT em Fortaleza para as eleições municipais de 2024, e que será uma demanda do partido.

Cid defende uma aliança entre os partidos, mas a depender dos comandos municipais das siglas, que tem nomes como Roberto Cláudio e André Figueiredo, é muito pouco provável de acontecer, segundo o senador.

“O que eu defendo é que a gente possa formar uma aliança. Não é uma tarefa fácil se depender dos municipais, muito pouco provável de que aconteça, já aconteceu nas últimas três eleições, foi uma disputa em que os dois partidos lançaram um candidato próprio”, declarou.

Ele afirma que a escolha do nome do candidato é o último passo e ele deve se adaptar ao projeto. De acordo com Cid Gomes, não é possível discutir um candidato sem antes ter firmado a aliança.

“Pra mim as coisas começam assim, primeiro você tem que ter um projeto, depois você tem que ter uma aliança e por último o nome. O nome é que se adapta ao projeto e antes do projeto não faz sentido discutir nome, antes da aliança é impossível você discutir nome. Então, cada coisa no seu tempo”, finalizou.



Com informações de João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília