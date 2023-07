André Figueiredo elogia Cid e diz que Sarto "só não será candidato se não quiser"

O deputado federal André Figueiredo (PDT-CE) afirmou que a candidatura do PDT para prefeito de Fortaleza já está definida e que José Sarto (PDT) só não concorrerá à reeleição se não quiser. “A situação já está bem definida. O Sarto só não será candidato se ele não quiser. Não podemos ficar perdendo tempo com outras alternativas”, disse.

André participo da posse do senador Cid Gomes (PDT) como presidente do diretório estadual do PDT no Ceará nesta quinta-feira, 13, e comentou se foi mais difícil dialogar com o governador Elmano de Freitas (PT) por conta do conflito do petista com Sarto.

“O conflito, se existia, era só de um lado. Porque o PDT nacional já deliberou que em Fortaleza o nosso candidato é o Sarto”, reiterou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O deputado disse que o PDT irá dialogar com o governo estadual, e que em conversa com o senador Cid Gomes, se falou sobre estar aberto a conversas com o governador do Estado.

“Nós não ajudamos o governador Elmano a ser eleito, mas temos a compreensão de que vários parlamentares já se sentem base. Temos que compreender as diferenças e consequentemente respeitar aqueles que não tem nenhum conforto de se sentir base”, afirmou.

Ao sair da reunião em que Cid Gomes tomou posse, André Figueiredo elogiou o seu companheiro de sigla, o definindo como “o maior governador que o Ceará já teve”. “Ele conhece bem o estado. Nós estamos saindo de um momento muito difícil e agora o momento é de pacificar e continuar fazendo do PDT o maior partido do Ceará”, completou.



com informações de Júlia Duarte