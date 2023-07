Cid Gomes diz que quer "paz e amor" para o PDT: "Vamos olhar pra frente"

O presidente do PDT no Ceará afirmou que não vale a pena perder energia com o que ficou pra trás

O senador e presidente do PDT Ceará, Cid Gomes, disse nesta segunda-feira, 24, que é “paz e amor” e que é isso que deseja para o partido, ao ser questionado se a sigla agora terá mais tranquilidade após o acordo que o colocou no comando da sigla. “Eu sou sempre paz e amor. E o que eu quero pro PDT é isso, paz e amor e olhar no futuro”.



Ele disse ao O POVO que o objetivo é de olhar para frente e que não vale a pena ficar perdendo energia olhando para trás. “Nós temos muitos desafios pela frente e acho que ficar perdendo energia olhando pra trás não vale a pena. Vamos olhar pra frente”, disse Cid Gomes.

Foi realizada uma reunião do diretório estadual do PDT nesta segunda para apresentar um raio x das situações políticas de cada município. Um parlamentar do diretório confirmou ao O POVO que a reunião estava cheia, com boa participação de membros.



Cid esteve presente na posse do advogado Francisco Érico Carvalho Silveira como juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Recentemente, o ex-prefeito de Fortaleza e presidente do PDT na capital cearense, Roberto Cláudio, disse que “não tem nada agendado” com Cid Gomes.