RC diz que trabalho de Sarto em Fortaleza "legitima e fortalece" reeleição do pedetista

Segundo o ex-prefeito de Fortaleza, Sarto quer e deve disputar mais um mandato à frente do executivo municipal

O ex-prefeito de Fortaleza e presidente do diretório municipal do PDT, Roberto Cláudio (PDT), afirmou nesta quinta-feira, 20, que o prefeito José Sarto (PDT) quer e deve disputar a reeleição em 2024. Disse ainda que o atual gestor tem deixado marcas próprias durante seu mandato, legitimando seu projeto de permanecer à frente do executivo municipal.

"É isso que legitima, fortalece o eventual projeto de reeleição do Sarto, é exatamente o seu trabalho. Trabalho de muitas realizações em muitas áreas da cidade, que é isso o que importa ao povo", destacou RC após evento na Universidade Federal do Ceará nesta quinta, 20.

E acrescentou: "O Sarto está fazendo um trabalho que não é só importante de continuidade de políticas públicas bem avaliadas no passado, mas de expandir algumas ações que precisavam ser melhoradas, aprimoradas e deixar marcas próprias da gestão".

Ele cita os programas "Nossas Guerreiras" e "Juventude Digital" como feitos que marcam a gestão de Sarto à frente do Paço Municipal, e afirma que "tem muitas novas ações criadas pelo seu governo". Segundo RC, são essas marcas que legitimam e fortalecem o eventual projeto de reeleição do prefeito.

Ele despistou de falar sobre a crise do PDT no Ceará sobre o acordo entre André Figueiredo (PDT) e Cid Gomes (PDT) pelo diretório estadual, dizendo que quem fala sobre o assunto é o presidente nacional da sigla e afirmou que o trabalho feito é que importa para o povo.

"Essa coisa de discussões internas de cada partido, briga ou discussões pela imprensa, isso tá fora da agenda do povo. Trabalho de muitas realizações em muitas áreas da cidade, que é isso o que importa ao povo", disse.