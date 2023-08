Elmano se reúne com prefeitos do Cariri e garante reconstrução do canal do Rio Granjeiro

O governador vem dando sequência a agenda de encontros com os prefeitos dos municípios do Ceará. Ele também recebeu nesta terça o prefeito de Maranguape, Átila Câmara

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), deu continuidade à sua agenda de reuniões com prefeitos e recebeu os gestores municipais de Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Maranguape nesta terça-feira, 8, no Palácio da Abolição.

Em reunião com o prefeito do Crato, Zé Ailton (PT), foi debatido sobre a continuidade de projetos e obras iniciadas ainda durante o governo do hoje ministro da Educação, Camilo Santana.

“Os mapas de infraestrutura, implementações e essa garantia dele (Elmano) que a gente ia continuar com todos repassando esses recursos para que a gente possa concluir essas obras”, disse Zé Ailton. Ele também garantiu que Elmano dará seguimento ao projeto da reconstrução do canal do Rio Granjeiro, ordenando o início da licitação, e ressaltou que o governador irá para o Crato dar a ordem de serviço da obra, orçada em R$ 110 milhões.



"Nós tivemos muito voltado para a questão da infraestrutura, das pavimentações que nós temos e também a questão de melhoria na educação, principalmente para as escolas de tempo integral", afirmou Zé Ailton.



O prefeito de Maranguape, Átila Câmara (Solidariedade), afirmou que a reunião com Elmano foi proveitosa e disse ter ficado feliz em poder ter a atenção do governador para pleitos do município. Ele lembrou de convênios com o Estado, como o centro cultural Chico Anysio.