Artur Bruno diz que PT não deve se afastar do PDT: 'O que temos de isolar é o bolsonarismo'

Ex-deputado petista prega aproximação com partidos, exceção feita ao campo do ex-presidente Jair Bolsonaro

Assessor de assuntos municipais do governo do Ceará, o ex-deputado Artur Bruno (PT) acredita que PT e PDT estarão em lados opostos na eleição de 2024 para a Prefeitura de Fortaleza. Porém, destaca que os partidos estão unidos em vários outros municípios e têm relação histórica.

"Eu acho que nós não devemos nos afastar tanto do PDT", disse Bruno, em entrevista ao episódio #247 do podcast Jogo Político, nesta segunda-feira, 7.

Um dos responsáveis pela articulação política do governador Elmano de Freitas (PT), o ex-deputado defende uma ampla aliança partidária. Com uma exceção. "O que eu acho que nós temos de isolar na política do Brasil e do Ceará é o bolsonarismo".

Professor de história, o ex-deputado apontou o risco que enxerga nesse campo político. "O bolsonarismo tem muitas características do fascismo. Eles são autocratas, não respeitam os partidos políticos, não respeitam os poderes. Militarismo existe dentro do bolsonarismo. Isso é muito prejudicial à sociedade".

Feita essa exceção, Bruno é favorável ao entendimento. "Isolando o bolsonarismo, acho que os demais partidos, é o que o Lula está fazendo em nível nacional. Está se aliando".

O ex-parlamentar reconhece a relevância desse campo político. "O bolsonarismo é um pensamento político-ideológico forte no Ceará e no Brasil". Ele aposta em mais de uma candidatura desse segmento. "Dificilmente eles vão se unificar".