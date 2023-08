Políticos nordestinos criticam Zema sobre união Sul-Sudeste: "Lampejo separatista"

Políticos nordestinos, entre governadores, ministros e deputados, se manifestaram neste domingo, 6, após a fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sobre uma união de estados do Sul-Sudeste para maior protagonismo político contra o bloco formado pelos estados nordestinos e nortistas. Em nota, o Consórcio Nordeste considerou a fala como “uma leitura preocupante do Brasil".

Em entrevista ao Estadão, Zema defendeu uma estruturação do Consórcio Sul-Sudeste (Cossud) para firmar uma aliança "contra" os estados do Norte e Nordeste. Na visão do governador, as unidades federativas estavam sendo tratados de forma diferente. O governador fez queixas sobre como, em sua visão, estados "muito menores, em termos de economia e população", conseguem aprovações de projetos no Congresso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Outras regiões do Brasil, com estados muito menores em termos de economia e população, se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós, que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos cada um por si, olhando só o seu quintal, perdemos", afirmou. A fala, no entanto, repercutiu mal no meio político e nas redes sociais.

Leia Mais Zema fala em união contra o Norte-Nordeste por protagonismo: "Estão muito na nossa frente"

Mussolini, Tiradentes, erro de cálculo: Romeu Zema coleciona gafes

Zema diz que Sul e Sudeste têm "mais gente trabalhando do que vivendo de auxílio"

Assinado pelo presidente da instituição, o governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), o Consórcio Nordeste avaliou que “ao defender o protagonismo do Sul e Sudeste”, Zema indicaria um movimento de” tensionamento com o Norte e o Nordeste”.

“Sabidamente regiões que vêm sendo penalizadas ao longo das últimas décadas dos projetos nacionais de desenvolvimento. O Consórcio Nordeste, assim como o da Amazônia Legal, valendo-se da profunda identidade regional, cultural e histórica, foram criados com o objetivo de fortalecer essas regiões, unindo os estados em torno da cooperação e compartilhamento de melhores práticas e soluções de problemas comuns”, afirmou o gestor.