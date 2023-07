Em 7 meses, Governo do Ceará ainda não definiu o que fazer com o Acquario

Com sete meses à frente do estado do Ceará, o governo Elmano ainda não definiu o que fazer para solucionar o problema do Acquario do Ceará, obra iniciada em 2012 e que está paralisada desde 2015.

A construção recebeu cerca de R$ 130 milhões em investimentos públicos, mas o que se tem hoje é apenas o esqueleto da estrutura, localizada na Praia de Iracema.

O secretário de Obras Públicas do Estado, Ilo Santiago, conversou com O POVO nesta sexta-feira, 28, antes de reunião do governo com o secretariado, e explicou que ainda não houve nenhuma definição de como a situação do equipamento vai ser resolvida.



"Nós viemos estudando isso, eu e o governador, estamos tomando algumas decisões, convidando algumas empresas e colocando tudo a ser colocado para continuação ou não da obra ou outro tipo de obra naquele local", disse o chefe da pasta.

Ainda no período de campanha, Elmano de Freitas trazia como meta para o local realizar uma parceria público-privada com algum investidor que entendesse que o espaço pudesse gerar uma oportunidade, e prometeu não colocar recurso público.

Ele vislumbrou também um equipamento que se vinculasse com cultura e que pudesse ter uma lógica com o turismo. "Mas essa é a minha vontade, eu preciso também ter investidores que queiram isso. E é o que eu vou fazer, procurar investidores nacionais e internacionais para dar um destino àquele equipamento", disse durante debate.

O chefe da pasta pontuou ainda que a prioridade deste segundo semestre é de recuperar 750 quilômetros de estradas, o que deve deixar o Estado com 95% das rodovias estaduais em boas condições.

A reunião com os secretários

O encontro do governador Elmano com todos os secretários começou nesta sexta-feira, 28, e vai ser finalizada na manhã de sábado, 29. A reunião tem como objetivo trazer a prestação de contas do primeiro semestre em cada pasta, e a indicação de três prioridades em cada uma delas para ser realizada até o fim do ano.

O executivo estadual destacou que nessa ordem preferencial de medidas que vão ser implementadas, estarão promessas de campanha, entre elas o "Vai e Vem Livre", citada por ele como terceiro grande projeto após o "Ceará Sem Fome" e a redução nas filas de cirurgias, que já foram iniciados.

"Até o final do governo nós teremos tratamento do câncer em todos os hospitais regionais do Ceará, todas as escolas de tempo integral e teremos tirado o Ceará do mapa da fome. Então são projeções assim que nós queremos fazer e definir os passos de cada etapa até o final do ano", completou.

Empregos



A vice-governadora, Jade Romero, conversou com O POVO que, além dos empregos para a população que está no cadastro único, o governo está trabalhando com a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) para novas oportunidades para mulheres vítimas de violência doméstica.

Já existe um programa do Governo Federal, implantado em abril, que destina 10% das vagas de trabalho a essas mulheres, mas o novo projeto é de realizar o cumprimento de uma outra lei estadual que destina uma parte das vagas de terceirizados para esses públicos, e "dar o exemplo dentro do Governo do Estado".

"Eu acredito que essas diretrizes e esses valores também são importantes para que as empresas também estejam abertas a abraçar os egressos do sistema prisional, cumprir as cotas que nós temos para pessoas com deficiência, e que a gente possa ter aí um mercado com mais equidade", disse a vice-governadora e secretária da Mulher.

A primeira-dama do Ceará, Lia de Freitas, falou que, atualmente, dois mil estabelecimentos, que vão desde padarias, açougues e pequenos comércios a grandes estabelecimentos em todo Estado, estão pactuados com o programa Ceará Sem Fome e oferecendo oportunidades de empregos para beneficiários do Bolsa Família.

Turismo

Em relação ao turismo, a secretária Yrwana Alburquerque comemorou os índices do Estado durante esse primeiro semestre e declarou que novos voos, nacionais e internacionais, já estão previstos para o Ceará na segunda metade do ano.

Entre eles estão os voos da Gol entre Juazeiro do Norte e Brasília, e Fortaleza e Bogotá, que devem começar a ser vendidos até a próxima segunda-feira, 31, e começar a operar entre setembro e outubro.

"A gente já está com uma ótima procura pelo Estado no segundo semestre e a gente está muito focado. O governador Elmano tem como prioridade que a gente possa fazer a ampliação da malha aérea no nosso estado", disse a chefe da pasta, sem detalhar quais os destinos contemplados.

