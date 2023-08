Wagner sobre ideia de Sarto de fazer Acquario: "Agora, do nada, tem dinheiro sobrando"

O secretário de Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União Brasil), ironizou a fala do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), por ter dito que se o Governo do Estado enviasse o projeto, a Prefeitura faria a reforma do Acquario.

“Taí que eu dei valor! Agora, do nada, tem dinheiro sobrando. O homem disse que, sozinho, vai fazer a reforma da Ponte dos Ingleses. Ainda disse mais, se quiser eu faço a reforma do Acquario, basta o governador me entregar”, disse Wagner em vídeo publicado nas redes sociais.

“É engraçado que pra umas coisas tem dinheiro, e pra outras não”, escreveu na publicação. “Se tem dinheiro de sobra, então tem que trabalhar pelo povo, melhorar os atendimentos, trazer mais qualidade de vida pro fortalezense”.

Ele, então, relembrou que a Prefeitura aumentou o valor da passagem de ônibus por não ter mais o subsídio do Governo, e instituiu a cobrança da Taxa do Lixo. “Mas, pera aí. Lá no começo do ano quando aumentaram o valor da passagem de ônibus, é porque faltou um subsídio, faltou dinheiro que o governo do estado não tava repassando. Quando criaram a Taxa do Lixo, é porque precisavam de mais dinheiro para poder pagar a empresa que recolhe o lixo”, afirmou.

Capitão Wagner disse que se “tem dinheiro sobrando”, Sarto tem que trabalhar para a população, e citou os embates que o prefeito tem tido com o governador Elmano de Freitas (PT). ”E agora, do nada, tem dinheiro sobrando. Então tem que trabalhar para o povo. Ficar de picuinha com ex-aliado não vai resolver os verdadeiros problemas de Fortaleza”, completou.