Élcio cobra Governo do Ceará por obras no Acquario, Ponte dos Ingleses e edifício São Pedro

O vice-prefeito de Fortaleza e titular do Instituto de Planejamento (Iplanfor), Élcio Batista (PSDB), alegou que os entraves de desenvolvimento na região da Praia de Iracema são de responsabilidade do Governo do Ceará. Nesta sexta-feira, 31, o tucano cobrou a gestão estadual por intervenções no Acquario - obra parada desde 2015 -, na estrutura do edifício São Pedro e na Ponte dos Ingleses. Até junho de 2020, Élcio era chefe da Casa Civil do Governo do Estado, na gestão de Camilo Santana (PT).

A fala aconteceu durante assinatura da ordem de serviço para o início das obras de urbanização e paisagismo do calçadão da Praia de Iracema. Élcio defendeu que a prefeitura tem investido na região para expandir o número de turistas e melhorar as condições para os moradores. Ele afirmou, no entanto, que o Estado teria “interesses partidários e específicos".

“A Prefeitura de Fortaleza está trabalhando pela cidade de Fortaleza e, como o Sarto diz, está trabalhando para todos, independente de coloração partidária, independente de interesses específicos, diferentemente do Governo do Estado. Porque aqui na Praia de Iracema hoje temos três entraves para o desenvolvimento e todas elas são responsabilidade do Estado”, disse.

O vice-prefeito criticou a intervenção do Palácio da Abolição, que decretou que o imóvel é de utilidade pública e deu início ao processo de desapropriação do local para construção de um Distrito de Economia Criativa. A estrutura é alvo de um impasse há anos entre as esferas municipal e estadual. “O hotel São Pedro aqui, eu recebo todo dia ligação das pessoas reclamando o perigo que está aí, o Ministério Público, todo mundo reclamando do hotel São Pedro”, afirmou.

E continuou: “Tinha um processo de tombamento, fomos analisar, foi feito todo o processo de avaliação. Chegou-se à conclusão que não fazia sentido tombar. O Governo do Estado fez um decreto de desapropriação. Até hoje, nem avaliação tem desse imóvel, não foi feito nada”.

Quanto à Ponte dos Ingleses, Élcio disse que o Estado não realizou a parte do acordo entre as esferas. O local está fechado para visitação desde 2018, quando a Prefeitura e o Governo do Estado anunciaram a intenção de recuperar e requalificar o equipamento.

“O (ex) prefeito Roberto Cláudio assinou o acordo e cumpriu o acordo na gestão do prefeito Sarto. A ponte foi concluída, todo o trabalho de cálculo estrutural e está lá. A parceria com o Governo do Estado, eles ficaram de fazer a parte de cima da ponte e nada. E o Acquario, a mesma coisa que está aí parada. A Praia de Iracema, a Prefeitura de Fortaleza está tendo compromisso”, disse ainda.

