Cid Gomes retorna à CPMI do Golpe após faltar 8 sessões seguidas

O senador cearense Cid Gomes (PDT) retornou nesta quinta-feira, 3, à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos do dia 8 de janeiro, após ficar ausente por um longo período e ter faltado a 8 sessões seguidas.

Cid, que é o 1° vice-presidente da comissão, tinha marcado presença em apenas duas sessões, justamente quando foi definida a mesa que irá integrar a CPMI e abertos os trabalhos. Entre os parlamentares titulares, o senador é o que mais se ausentou até o momento.

Por conta de sua ausência, Cid Gomes não participou da sabatina de nenhum dos convocados e não fez, sequer, uma pergunta para qualquer um dos envolvidos. Quando esteve em sessões anteriores, o senador participou de dois momentos inusitados. No primeiro dia, quando discutiu com o deputado federal Abílio Brunini (PL-MT) e disse que iria “jogar o trator” em cima dele. E na segunda sessão, quando presidiu por um minuto e meio e se divertiu tocando a campainha.

De acordo com o próprio senador, o motivo da ausência era a crise interna do PDT, que após acordo, o colocou como presidente interino do partido no Ceará. Durante todo o imbróglio da sigla, Cid chegou a dizer que a sua cabeça não estava na CPMI.