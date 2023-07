Ponte dos Ingleses: entenda a nova crise envolvendo Sarto e Elmano

A reforma da Ponte dos Ingleses, localizada na Praia de Iracema, incitou nova troca de críticas entre o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) e o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). O tema tem voltado ao debate após o gestor municipal afirmar que a prefeitura ficaria responsável pela realização da obra para que ela não virasse "um Acquario". Contudo, o governo do Estado informou que a administração da capital não teria cumprido o acordo firmado entre as partes, havendo risco de desabamento da estrutura. Porta-vozes de ambos os lados se manifestaram sobre a polêmica, abrindo mais uma crise na relação já conturbada entre Sarto e Elmano. Entenda como a situação foi se agravando.

O acordo: Estado x Prefeitura

Na manhã desta quarta-feira, 26, o prefeito José Sarto afirmou que a prefeitura ficaria responsável pela reforma da Ponte dos Ingleses, contudo, à tarde, o Governo do Estado rebateu a declaração, afirmando que o prefeito não tinha cumprido o acordo firmado entre as duas instituições.

A negociação previa que a prefeitura ficaria responsável pela estruturação que dava suporte à ponte, enquanto o Estado faria o piso, guarda-corpo, quiosques e iluminação. No início de 2022, a Prefeitura afirmou ter finalizado a parte dela na obra, contudo, no relatório apresentado nesta semana, o Estado alegou que a estrutura não comportaria o equipamento, e sinalizou risco de desabamento.



Vistoria da obra

Conforme a gestão municipal informou, o Governo do Estado só encaminhou o ofício de vistoria após a Prefeitura anunciar que assumiria a reforma da Ponte dos Ingleses, na manhã desta quarta-feira, 26. Em contrapartida, o Governo afirmou que o arquivo foi enviado à Prefeitura no dia 25, na véspera da declaração.



De acordo com print do protocolo eletrônico, a Secretaria do Turismo do Estado (Setur) enviou à Secretaria da Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) documentos com ofício, parecer sobre a vistoria técnica e o acordo de cooperação técnica entre as partes no dia 25 de julho, terça-feira. O protocolo mostra que os documentos deram entrada às 9h11min.

Ao O POVO, o secretário da Seinf, Samuel Dias, informou que o relatório apresentado pelo Estado é “tecnicamente frágil” e que, pelas inconsistências, o documento “não deveria nem ser respondido”. No entanto, ele afirmou que a Prefeitura pretende responder no prazo de 15 dias.

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado Romeu Aldigueri (PDT), caracterizou a situação como um “picadeiro”, que a Prefeitura de Fortaleza teria feito ao expor publicamente o cenário atual nas obras da Ponte dos Ingleses.

Ele acrescenta que a Prefeitura recebeu ofício dos trâmites internos após os resultados de laudo técnico da reforma, contudo, optou por “ir à ponte fazer vídeo e chamar a imprensa”.

Projeto da Ponte

O projeto de reestruturação da Ponte dos Ingleses, apresentado em outubro de 2019, custará cerca de R$ 8 milhões a R$ 10 milhões aos cofres públicos. Ainda que o Governo afirme que não dispõe de recursos financeiros para realizar a reforma, Samuel Dias, secretário da Seinf afirmou que, na próxima semana, deve começar as cobranças, solicitando que o projeto de requalificação fique sob responsabilidade estadual. O pedido consta em ofício da Prefeitura enviado à Superintendência de Obras Públicas, na última quarta-feira, 26.

Na solicitação, a Prefeitura menciona a reunião mediada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e reitera a ata do encontro em que a Superintendência de Obras Públicas (SOP) diz “não conseguir mais ter disponibilidade orçamentária para realizar a obra”. A pasta reproduz também trecho que a Secretaria de Turismo (Setur) questiona se seria de sua incumbência cuidar da ponte.

Em julho do ano passado, a Prefeitura realizou a fase inicial do projeto, na qual foram recuperados todos os pilares e vigas que dão sustentação à ponte. A estrutura recebeu serviços de concretagem, restauro e manutenção preventiva. As intervenções visam evitar que os eixos de armação da ponte sejam novamente afetados pela ação da maresia e corrosão. As obras iniciaram em janeiro de 2021 e foram concluídas com nove meses de atraso.

A previsão inicial era de que a etapa estivesse pronta ainda em julho do ano passado. Um mês após o começo da obra, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) já havia indicado a possibilidade de atraso no cronograma devido à instabilidade da maré, especialmente durante o período chuvoso.

Elmano afirma que assumirá a obra, desde que haja segurança

Nesta quinta-feira, 28, o Elmano mencionou que o Governo do Estado está disposto a prosseguir com a obra da Ponte dos Ingleses, no entanto, cobrou que haja segurança na estrutura do equipamento.

"Assim que tiver essa segurança, o Estado está absolutamente pronto para realizar a obra", disse na manhã desta sexta-feira, 28, em entrevista antes de reunião de secretariado, na residência oficial.

"Estamos agora com uma suposta iniciativa que foi tomada. Eu fiz apenas um ofício à Prefeitura dizendo que tinha uma dúvida sobre o laudo de uma ponte. Não estou querendo fazer batalha política em torno disso. Estou querendo que os técnicos deem segurança. Pode ou não pode colocar um peso sobre a ponte. Eu não vou colocar um peso sobre uma ponte que pode não suportar", disse o governador.

Elmano reforçou que ambos gestores não dispõem do conhecimento para tratar do assunto em questão e que os responsáveis por tal discussão devem ser os engenheiros.

“Eu não sou engenheiro. Que eu saiba, o prefeito é médico. Eu sou advogado. Quem tem de nos dizer se suporta ou não são os nossos engenheiros. Os meus engenheiros estão dizendo que não, os dele estão dizendo que sim. Então, nós temos de ter segurança para avançar na obra".