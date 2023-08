Sarto diz que levará "carrinho de mão" com assuntos para tratar com Elmano

O prefeito José Sarto (PDT), afirmou nesta terça-feira, 1º, que deverá "levar um carrinho de mão com toda a demanda" para a reunião com o governador Elmano de Freitas (PT), que acontecerá nesta quarta-feira, 2, e listou os principais assuntos que pretende tratar.

"Não é a Ponte, não é o Acquario, mas é a questão que importa a Fortaleza, que é a saúde pública, segurança, empreendedorismo, mobilidade, empregabilidade, assuntos que tocam diretamente a você que tá em casa. São pautas macro. Amanhã devo levar um carrinho de mão com toda a demanda para Fortaleza", disse em entrevista após participar do O POVO News.

Questionado sobre discutir com Elmano sobre o Acquario, após Sarto dizer que terminaria a obra caso o Governo do Estado do Ceará enviasse o projeto para a Prefeitura de Fortaleza, disse que está disposto a resolver.

"Acquario não é projeto. Se quiser entregar o Acquario para que a gente resolva, a gente vai resolver", declarou.