Valim reforça alinhamento com Camilo durante agenda em Brasília: "Líder político"

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (sem partido), cumpriu agenda em Brasília nesta terça-feira, 25. Ele se reuniu com Camilo Santana, ministro da Educação, e com Celso Sabino, ministro do Turismo, e participou do evento de adesão ao Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania II (Pronasci).



Em audiência com Camilo, Valim tratou de articulações políticas e também na área da educação. “A agenda hoje em Brasília foi ao lado do nosso líder político e ministro da Educação. Satisfação imensa conversar sobre ações na área da Educação que estão ajudando a transformar Caucaia e o Brasil. Em breve, ótimas notícias para nossa cidade”, escreveu o prefeito em sua rede social.



Ele voltou a reforçar a figura de Camilo como uma liderança. Em maio, em evento no Palácio da Abolição, Valim disse ao O POVO ter “alinhamento político” com Camilo e o chamou de “nosso líder político”, inclusive afirmando que o ministro será decisivo na sua escolha do partido para disputar as eleições de 2024.



“Quem realmente tem o Camilo como líder político, eu acho que nesse momento, nada mais justo do que a gente escutar nossa liderança política e assim dentro de um arco de aliança, tanto na esfera estadual como no município de Caucaia, e aí a gente trabalha a questão partidária”, falou Valim na oportunidade.



Adesão ao Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania II (Pronasci)

O prefeito de Caucaia também participou da adesão ao Pronasci II, programa instituído pelo Ministério da Justiça de prevenção, controle e repressão da criminalidade, e que contempla 163 municípios que, em 2021, concentraram 50% das mortes violentas intencionais no país.



Valim comemorou a chegada de mais recursos para a segurança e lembrou que Caucaia reduziu 33,3% o índice de mortes violentas, e caiu 27 posições dentre as cidades mais violentas do país.



“Eu quero parabenizar a redução dos índices da violência a todos os policiais civis, policiais militares, nossos guardas municipais, porque em 2021 nós éramos a 2° cidade mais violenta do país, hoje nós somos a 29°”, afirmou.