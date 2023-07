Secretários de Elmano apresentam prioridades para 2º semestre; veja quais

Metas incluem desde mutirões de cirurgias para doenças específicas a até ações para a universalização do Ensino em Tempo Integral no Ceará

Crédito: Carlos Gibaja/Governo do Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) deu sequência neste sábado, 29, à mais recente reunião de trabalhos de seu secretariado no Governo do Ceará. Concluindo encontros que começaram na manhã de sexta-feira, o petista e equipe fizeram balanço da gestão e fixaram uma série de prioridades para o 2º semestre deste ano.

Destacando a realização de quase 30 mil cirurgias eletivas no mutirão realizado pelo governo desde o início do ano, a secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, destacou que a ação continuará no próximo semestre e terá novidades. Uma delas envolve a realização de novos mutirões específicos para doenças de grande incidência, como a endometriose.

Doença que atinge o útero, a endometriose já tem hoje 490 mulheres inscritas no Plano Estadual de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas. “Dentro do mutirão de cirurgias eletivas, estamos fazendo mutirão específicos, como fizemos na ortopedia do HGF. A gente vai fazer o mutirão de endometriose. Na fila de espera estadual, temos 490 mulheres”, diz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a secretária Eliana Estrela (Educação) destacou como prioridade dar sequência ao projeto do estado de universalizar o Ensino em Tempo Integral na rede pública estadual até 2026. Neste sentido, ela destaca a previsão do início da construção de 29 escolas e a realização de estudos para a “conversão” de escolas para o modelo ainda em 2024.

“Para conseguir alcançar a meta, precisamos de escolas novas, com aquisição de mobiliário e reforma e ampliação de outras”, explica. A curto prazo, a Seduc também espera ampliar o programa C-Jovem, que forma jovens para áreas de Tecnologia da Informação, construir um Centro de Idiomas em Tianguá e no Crato e construir escolas em Russas e Farias Brito, assim como a instalação da Escola Profissional do Sistema Prisional.

Outras prioridades destacadas pelo governo são da área de Proteção Social (SPS), administrada pela secretária Onélia Santana, esposa do ministro da Educação Camilo Santana (PT). Neste sentido, a titular da pasta projetou a ampliação do programa Primeiro Passo, que capacita jovens de 14 e 29 anos em busca do primeiro emprego.

Mais prioridades da área envolvem a regionalização da Casa da Criança e do Adolescente, que já possui sete unidades em planejamento, a implementação do projeto Zona Viva, de qualificação profisisonal, e a entrega de até 177 equipamentos da SPS ainda neste ano.

A secretária de Mulheres, Jade Romero (MDB), também destacou uma nova iniciativa da pasta de prevenção ao câncer de mama. A vice-governadora também anunciou a intenção de ampliar a rede de equipamentos ligada à pasta, como as unidades móveis da Casa da Mulher Cearense, que atendem mulheres em situação de violência.

Já o secretário da Administração Penitenciária do Estado, Mauro Albuquerque, destacou a ampliação de atividades internas para que detentos “não passem a maior parte do tempo dentro de cela, mas em alguma atividade”, que vão do lazer à capacitação profissional. “Temos internos que leem doze livros por ano e quase 1.500 fazendo artesanato”, afirma.

O governador Elmano conduziu os trabalhos. "Compreendemos a riqueza das diversas políticas que tentamos desenvolver, seja para as pessoas mais humildes até para as questões estratégicas que envolvem setores que têm grandes investimentos no Ceará. Nós temos desafios grandes. Nossa prioridade é que as pessoas vivam em paz, tenham bons empregos, boas estradas, escolas de qualidade, acesso à saúde pública e oportunidades a todo o povo cearense”, disse.