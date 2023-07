Elmano diz que falará com Sarto em agosto sobre problema na Ponte dos Ingleses

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou nesta quarta-feira, 26, que está previsto ter reunião com todos os prefeitos do Ceará e que tratará do tema da retomada das obras na Ponte dos Ingleses com José Sarto (PDT), prefeito de Fortaleza, dentre outros assuntos.



“Está previsto agora em agosto eu ter reunião com todos os prefeitos. Eu tenho a impressão de que esse tema virá na reunião com o prefeito de Fortaleza. Como terá o tema da Saúde, como teremos o tema de segurança, que é uma questão que aflige muito a nossa população”, disse ao O POVO em Brasília, onde cumpre agenda.



Elmano declarou que discutirá com Sarto “todos os temas que têm relação com o povo de Fortaleza”, e que a Ponte dos Ingleses é uma delas. Ele também afirmou que o Governo do Estado enviou um laudo à Prefeitura de Fortaleza.



“Aguardamos que a Prefeitura possa dar algum tipo de posicionamento”, afirmou sobre o embate entre estado e município por conta das obras no local.



Ponte dos Ingleses: Prefeitura x Governo do Estado

José Sarto anunciou nesta quarta-feira que a Prefeitura irá assumir a reforma, após o governo não ter dado continuidade às obras, mesmo tendo feito a licitação para a realização. Ele também disse que "não pode deixar que a obra vire mais um Acquario", obra iniciada em 2012 pelo ex-governador Cid Gomes (PDT) e parada há mais de oito anos.



“Não posso deixar que o ícone, uma memória, uma história da cidade de Fortaleza, que é a Ponte dos Ingleses, fique dentro do contexto de uma nova Praia de Iracema completamente esquecida. Sendo assim, resolvi que vamos assumir a requalificação, que vai se harmonizar com toda a nova Praia de Iracema e a Beira-Mar de Todos. Não posso deixar que a Ponte dos Ingleses vire mais um Aquário”, disse o prefeito.

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) rebateu Sarto com uma nota dizendo que a administração municipal “não cumpriu o acordo” para a reconstrução da Ponte dos Ingleses e também constatou erros na obra pela Prefeitura em vistoria feita pelo órgão, em que O POVO teve acesso, realizada no dia 18 de julho de 2023, cerca de um ano e meio após o fim da requalificação entregue pela gestão municipal.

"O relatório atestou riscos para o equipamento, inclusive de desabamento, caso houvesse o andamento da obra de urbanização, já estava devidamente licitada pelo Estado", disse em nota.



Com informações de João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília