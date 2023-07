Ponte dos Ingleses: deputado diz que Sarto quer "resolver problema" e governo "arranjar culpado"

O deputado estadual Cláudio Pinho (PDT), aliado do grupo de Roberto Cláudio (PDT) e do prefeito José Sarto (PDT), afirmou nesta sexta-feira, 28, em meio a todo o embate da Ponte dos Ingleses, que a Prefeitura "quer resolver o problema, enquanto o Governo Estadual quer “arranjar culpado”.

“A diferença é clara: o prefeito quer resolver o problema. O governo quer arranjar um culpado. O prefeito Sarto cansou de esperar, está assumindo a responsabilidade. Ele vai assumir a conclusão da obra”, disse em vídeo nas suas redes sociais.

Sem citar o governador Elmano de Freitas (PT), Pinho declarou que o governo estadual tem “só desculpa esfarrapada, muita conversa e nenhum serviço”, e criticou a posição da Superintendência de Obras Públicas (SOP).

“O governo mandou os assessores encontrarem todo tipo de desculpas e pretextos para justificarem um ano e sete meses de inércia, de inoperância”, afirmou o ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante.



O deputado também lembrou de outras obras paralisadas do executivo cearense e comparou com a Prefeitura de Fortaleza. “A Prefeitura tem mais de 200 obras em andamento, nenhuma está parada, enquanto as obras do governo em Fortaleza estão paradas, atrasadas ou abandonadas, como o caso da Ponte dos Ingleses, do Metrofor, do Acquario, da Lagoa da Maraponga e por aí vai”, finalizou.

Recentemente, Cláudio Pinho, no podcast Jogo Político, do O POVO, acusou Elmano e o PT de estarem tentando enfraquecer o PDT, e disse que o grupo “não tem projeto, o projeto é de estar no poder”.

“O PT é um partido que trabalha pela divisão do PDT para enfraquecer o partido e levar ao PT ter um crescimento e tentar fazer a hegemonia política no Estado do Ceará”, declarou na ocasião.