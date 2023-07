Sarto reúne secretários e cutuca Elmano: "Nenhuma obra parada"

O prefeito José Sarto (PDT) comandou neste sábado, 29, nova reunião do secretariado da Prefeitura para o monitoramento de ações da gestão. A divulgação do evento nas redes acabou tendo ares de “cutucada” no governador Elmano de Freitas (PT), com quem o prefeito trava hoje embate em torno da obra da Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema.

“Manhã de reunião neste sábado para alinhamento administrativo. Momento para monitorar ações e planejar próximos passos. Já estamos alcançando 70% das metas do nosso plano de governo”, diz o prefeito. "Temos mais de 200 obras. Nenhuma está parada”, continua, em recado que remete ao recente embate entre Sarto e Elmano.

Desde o início da última semana, os dois travam um embate em torno da recuperação da Ponte dos Ingleses, acertada em termo de cooperação assinado em 2021 entre Prefeitura e Governo do Estado. Na quarta-feira, 26, Sarto anunciou que o município assumiria a obra, uma vez que a parte de responsabilidade do Estado estaria “parada” desde janeiro de 2022.

“Não posso deixar que o ícone, uma memória, uma história da cidade de Fortaleza, que é a Ponte dos Ingleses, fique dentro do contexto de uma nova Praia de Iracema completamente esquecida (...) Não posso deixar que a Ponte dos Ingleses vire mais um Acquario”, disse o prefeito, em entrevista coletiva que anunciou a “tomada” da obra.

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Ceará, no entanto, rebate a tese de Sarto e diz que a Prefeitura não cumpriu o acordo firmado para a reforma, deixando de executar uma série de intervenções nos pilares de sustentação da ponte. Por conta disso, qualquer obra no local poderia provocar o desabamento da estrutura.

“Não estou querendo fazer batalha política em torno disso. Estou querendo que os técnicos deem segurança. Pode ou não pode colocar um peso sobre a ponte. Eu não vou é colocar um peso sobre uma ponte que pode não suportar", disse Elmano na sexta-feira, 28.

"Eu não sou engenheiro. Que eu saiba, o prefeito é médico. Eu sou advogado. Quem tem de nos dizer se suporta ou não são os nossos engenheiros. Os meus engenheiros estão dizendo que não, os dele estão dizendo que sim. Então, nós temos de ter segurança para avançar na obra", continua o petista.

O secretário da Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias, no entanto, questiona a versão do governo Elmano. Reafirmando que a ponte tem condições de suportar a obra, o secretário diz ainda que a SOP mudou de versão com relação a uma audiência com o Ministério Público do Ceará, quando o governo alegou falta de orçamento para não tocar a obra.

"No mais, só posso perguntar: se tinha risco e problemas, por que comunicar só agora, quando a Prefeitura resolveu dar solução ao problema? Nós já tínhamos oficiado a SOP não uma, não duas vezes, mas cinco vezes desde esse período, e nenhum sequer foi respondido", diz, destacando que a nova inspeção da SOP foi realizada há apenas 10 dias.